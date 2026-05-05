Derby di Roma alle 12 | 30 Sarri attacca tutti | Io vado in panchina poi mi alzo e me ne vado

Alle 12:30 si terrà il derby di Roma, con l'allenatore che ha espresso pubblicamente il suo disappunto sulla programmazione dell’orario. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato di salire in panchina e poi allontanarsi se si dovesse giocare a quell’ora. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media, mentre le decisioni sulla fascia oraria restano ancora da definire.

“Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare. Io vado in panchina, poi mi alzo e vado via”. Maurizio Sarri attacca tutti dopo Cremonese – Lazio. Ieri, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto i grigiorossi 2-1 in trasferta nella 35esima giornata di Serie A, ma a tenere banco, nel post partita, c’è l’orario del derby, in programma il prossimo 17 maggio, alle 12.30 a causa della concomitanza della finale degli Internazionali d’Italia 2026. Un orario non ancora ufficiale, ma già anticipato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. “Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Derby di Roma alle 12:30, Sarri attacca tutti: “Io vado in panchina, poi mi alzo e me ne vado” 21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS #asroma #lazio #derby #totti #ultras #shorts #short Notizie correlate Furia Sarri per il derby alle 12.30: "Per protesta potrei sedermi in panchina e poi andarmene subito"La vittoria sulla Cremonese che apre uno spiraglio per il settimo posto? L'imminente finale di Coppa Italia che vale una stagione? No, in cima ai... Sarri tuona in conferenza: «Derby alle 12.30? Chi ha fatto i calendari deve dimettersi. Io non mi presento allo stadio!»Mercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concomitanza con il tennis? Il derby di Roma (17 maggio) passa all'ora di pranzo; Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale; Simonelli annuncia il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre; Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio. Derby di Roma alle 12.30? Sarri non ci sta: Si dimetta chi lo ha pensatoIl derby di Roma potrebbe giocarsi clamorosamente alle 12.30. Questa eventualità è dettata dalla concomitanza degli Internazionali di Tennis. derbyderbyderby.it Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Derby di Roma alle 12:30 Sarri non ci sta. L’allenatore della Lazio è stato categorico: “Perché il derby di Milano non si è giocato alle 12:30 Spero cambino l’orario. Io per protesta non siederò in panchina” Siete d’accordo - facebook.com facebook Derby di Roma alle 12:30, Sarri esplode: "È un insulto, ecco cosa farò durante la partita" ift.tt/gI0eZtw x.com