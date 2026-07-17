aria irrespirabile a new york clima infernale negli stati uniti

L’aria a New York risulta irrespirabile a causa di un inquinamento eccezionale. Le autorità hanno segnalato livelli di smog superiori alle soglie di sicurezza, con effetti sul traffico e sulla salute pubblica. Nel frattempo, un nuovo numero di rivista ha raggiunto le edicole, contenente storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago, disponibile dal 29 luglio.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Da mercoledì a New York si respira a fatica a causa del fumo denso arrivato dagli incendi canadesi, che ha trasformato il cielo di Manhattan in una cappa grigia e messo la città sotto allerta per la qualità dell’aria. La governatrice Kathy Hochul ha chiesto ai newyorkesi di restare in casa e, se costretti a uscire, di indossare la mascherina N95 (l’analogo della nostra FFP2, ndr), mentre la città ha iniziato a distribuirne gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Wildfire smoke blankets Western New York; air quality won't improve until Friday

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