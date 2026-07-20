Derby all’italiana il vero Mondiale

Il derby italiano si è disputato durante il Mondiale di calcio e ha attirato l’attenzione di molti. La partita si è svolta senza incidenti di rilievo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La gara si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto una delle due formazioni. Nessuna sanzione o controversia è stata segnalata durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi tifosi. La partita si è svolta in uno stadio pieno, con tutte le misure di sicurezza rispettate.

Roma, 20 luglio 2026 – Ora che il Mondiale di calcio si è concluso, lasciando alle spalle la malinconia di chi è stato soltanto spettatore, posso dirlo tranquillamente a nome dei miei quattro lettori. Meno male, per noi italiani, che ci sono in circolazione Sinner e Antonelli! È persino bizzarro che in un paese dominato dalla passione per il pallone, le nuove iconiche stelle nazionali appartengano a discipline distinte e distanti. Dell’asso del tennis tutto è già stato detto, mentre invece io immagino che ci sarà ancora molto da raccontare a proposito dell’Harry Potter di Bologna. Visto che nemmeno ha vent’anni! Ieri sulle Ardenne Antonelli ha semplicemente reso testimonianza di una grandezza che è più forte persino di tutti i dibattiti sulla qualità dei regolamenti tecnici che attualmente governano il circo a quattro ruote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Flop JUVE, il MILAN cè, il Derby di MANCINI e MOU al REAL

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