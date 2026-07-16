Cultura italiana in lutto addio a un gigante | ha creato un vero mito del fumetto!

È morto a Rimini il 15 luglio Romano Garofalo, noto giornalista, scrittore e sceneggiatore. Aveva 84 anni e si distinguiva come una delle figure più riconoscibili del fumetto italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore culturale e editoriale. Garofalo aveva contribuito alla creazione di personaggi e storie che hanno segnato la storia del fumetto nel paese.

È morto a Rimini, mercoledì 15 luglio, Romano Garofalo, giornalista, scrittore e sceneggiatore tra le figure più riconoscibili del fumetto italiano. Aveva 84 anni. La conferma della scomparsa è arrivata all’Adnkronos da amici della famiglia. Nel corso di una carriera durata oltre cinquant’anni, Garofalo ha firmato personaggi entrati nella cultura popolare, fra cui Jonny Logan e MostrAlfonso. Nato a Rimini l’11 novembre 1941, Romano Garofalo si era laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Bologna. Dopo gli studi si trasferì a Milano e avviò le prime collaborazioni nell’editoria, iniziando un percorso che lo avrebbe portato a lavorare stabilmente nel campo della satira, della sceneggiatura e del fumetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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