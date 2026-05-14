Il Tar ha deciso di non pronunciarsi sul ricorso della Lega Serie A contro la disposizione della Prefettura di Roma, che ha stabilito di far disputare il derby lunedì sera per motivi di ordine pubblico. La corte amministrativa ha optato per un rinvio della decisione, rimandando tutto all’Avvocatura dello Stato. La vicenda riguarda quindi la disputa legale sulla data del match, senza che siano state prese ulteriori decisioni in questa fase.

Sempre più pastrocchio all’italiana. Il Tar decide di non decidere sull’assurdo (per noi eversivo) ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì sera per questioni di ordine pubblico. Ebbene il Tar del Lazio non è giunto ad alcuna conclusione. Anche perché, a nostro avviso, l’ordine pubblico non è di competenza del Tribunale amministrativo. Il Tar del Lazio ha rinviato la pratica all’avvocatura della Stato. Con l’obiettivo di invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Tar all’italiana sul derby: non decide, rinvia tutto all’Avvocatura dello Stato

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