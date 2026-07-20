Il presidente in carica da due anni non ha ancora convocato nuove elezioni. L’Unione Europea critica la Russia, ma evita di affrontare direttamente il leader. Nel frattempo, si parla di una cosiddetta “democrazia differenziata” adottata da alcune nazioni, che permette di gestire le differenze tra i paesi membri. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, e le tensioni tra i vari governi continuano a crescere.

Zelensky, scaduto da due anni, non indice elezioni. L’Europa fa le pulci a Putin, ma con lui finge di non vedere nulla. Alceo Milani via email Gentile lettore, l’Ue ha inventato la democrazia differenziata, un po’ come l’immondizia. Quando il nostro governo fu accusato di complicità col genocidio in Israele, Tajani si sdegnò: “Non siamo assassini, siamo gente per bene!”. Zel può compiere i crimini che vuole e gridare: “Siamo gente per bene”. Il suo delitto maggiore è stato il rifiuto di firmare l’accordo di pace coi russi nell’aprile 2022: vendette il sangue del suo popolo agli interessi strategici anglo-americani e agli interessi economici dei suoi amici poi arricchitisi a dismisura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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