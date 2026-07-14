L’assessore all’ambiente ha annunciato che la tassa sui rifiuti (TARI) subirà un aumento del 10%. Inoltre, si prevede che i cittadini dovranno acquistare i sacchetti per la raccolta differenziata, senza più riceverli gratuitamente. La comunicazione è stata fatta durante una riunione pubblica, lasciando intendere che il costo dei sacchetti sarà a carico delle famiglie. Nessuna indicazione è stata data sui tempi di attuazione.

"La Tari aumenta del 10% e a breve rischiamo di dover comprare i sacchetti di tasca nostra. L’assessore all’ambiente Deborah Pantana faccia qualcosa". L’ex consigliere comunale del Partito democratico Daniele Staffolani interviene sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti, spiegando che a Macerata all’isola ecologica di "Fontescodella i sacchetti non sono più distribuiti. L’unico punto dove ritirarli è in via Severini, ma è scomodo e aperto a giorni alterni. È assurdo che per una città di oltre 40mila abitanti vi sia un solo punto di distribuzione, con orari alterni durante la settimana, e scarsamente pubblicizzato. A quanto mi risulta, a Civitanova ve ne sono sei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Differenziata, dovremo pagare i sacchetti?"

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