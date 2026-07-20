Il rapporto tra Europa e Stati Uniti nel settore della difesa è caratterizzato da un forte legame tra governi, aziende e capitali, ma allo stesso tempo si evidenzia una crescente fragilità. La cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico nel settore della tecnologia militare è molto sviluppata, ma questa intesa rischia di indebolirsi. La questione riguarda il modo di evitare una rottura tra le due aree, nonostante le connessioni strette e le collaborazioni già esistenti.

C’è un nuovo paradosso nel rapporto tra Washington e le capitali europee sulla difesa: mai come ora capitali, aziende e governi delle due sponde dell’Atlantico sono stati così intrecciati sul fronte del defense tech, e mai come oggi questo intreccio appare tanto fragile. Lo certifica, dati alla mano, un nuovo paper del German Marshall Fund (Gmf), intitolato “ Guidelines for Advancing Transatlantic Defense Tech Collaboration “. Se tale paradosso non verrà presto sbrogliato, avverte il think tank, a farne le spese saranno, in egual misura, entrambe le sponde dell’Atlantico. Lo stato del defense tech transatlantico. I numeri, in effetti, raccontano una crescita che ha pochi precedenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Defense tech, come evitare la frattura tra Europa e Usa. Il paper Gmf

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