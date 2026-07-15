Il settore del defense tech in Italia sta crescendo, con un focus su robot militari e innovazione tecnologica. Le aziende del comparto si concentrano sull’integrazione di sistemi avanzati, sviluppando soluzioni che combinano hardware e software. Tra i protagonisti ci sono giovani talenti e startup che contribuiscono alla rivoluzione tecnologica. La crescita si manifesta attraverso investimenti e progetti dedicati alla modernizzazione delle forze armate.

Anche in Italia va sempre più consolidandosi il settore del defense tech, un ecosistema industriale che fa dell’integrazione tecnologica by design il suo marchio di fabbrica. Un cambio di paradigma, portato avanti tanto da startup quanto da giovani imprenditori, che punta a intercettare le trasformazioni in atto nel panorama internazionale e a tradurle in valore e occupazione nel Paese. Tra queste realtà altamente innovative c’è Veco Robotics, azienda pugliese e a conduzione familiare specializzata nella robotica. Dai robot militari all’intelligenza artificiale, passando per il ruolo cruciale delle nuove generazioni, Airpress ha indagato questa trasformazione con Federico Costantini Vergallo, amministratore delegato dell’azienda e presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Lecce. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Defense tech, robot militari e giovani talenti. La rivoluzione tecnologica secondo Costantini Vergallo (Veco Robotics)

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Indias Secret War Tech That Could Change the Battlefield

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