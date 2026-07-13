La startup tedesca Helsing ha completato un round di finanziamento di 1,8 miliardi di dollari, il più grande mai realizzato da una società di difesa in Europa. Con sede a Monaco, ha visto la propria valutazione salire a 18 miliardi di dollari. Il finanziamento si inserisce in un contesto di crescente interesse degli investitori per il settore della difesa tecnologica nel Nord Europa.

La tedesca Helsing ha appena chiuso il più grande round di finanziamento mai realizzato da una startup della difesa in Europa. La società con sede a Monaco ha raccolto 1,8 miliardi di dollari in un round di Serie E, portando la propria valutazione a 18 miliardi di dollari. Un salto che conferma la fiducia crescente degli investitori nella tecnologia militare basata sull’Intelligenza artificiale e le applicazioni software, ma che offre anche un chiaro esempio delle differenze con il contesto italiano. I numeri di Helsing. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, la domanda degli investitori ha superato in modo significativo l’allocazione disponibile, segno di un appetito che va ben oltre le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Defense tech, il caso Helsing spiega perché gli investitori premiano il Nord Europa

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