Debito di sangue | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda il film del 2002 “Debito di sangue”, diretto e interpretato da Clint Eastwood. La pellicola, intitolata in originale “Blood Work”, è un thriller che coinvolge un ex agente di polizia che si imbatte in un caso irrisolto. La trasmissione include dettagli sulla trama e sul cast, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Debito di sangue: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Debito di sangue (Blood Work), film del 2002 prodotto, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Terry McCaleb è un attempato detective dell’FBI ossessionato da un pericoloso serial killer che lo sfida lasciando messaggi. In un inseguimento col suo nemico, McCaleb viene colpito da infarto e due anni dopo subisce un trapianto di cuore. Appena ristabilitosi dall’intervento, una donna, Graciella Rivers, riesce a convincerlo ad occuparsi dell’omicidio della sorella. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Poi un giorno mi spiegheranno perché la Norvegia che è un paese ricco di risorse, con un fondo sovrano trilionario e pochissimo debito pubblico debba tassare a sangue i suoi cittadini. Giustamente i miliardari se ne vanno x.com

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