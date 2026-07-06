Durante il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, a cui hanno partecipato oltre 1000 invitati provenienti dal mondo della musica, dello sport e del cinema, Blake Lively e Ryan Reynolds non erano presenti. I due attori sono stati gli unici conoscenti tra gli invitati che non hanno assistito alla cerimonia, risultando assenti rispetto agli altri ospiti.

Dei più di 1000 (mille!) invitati da tutto il mondo della musica, sport e cinema, che si sono presentati alla cerimonia, Blake e Ryan erano visibilmente gli unici conoscenti esclusi dalla cerimonia. Da Adam Sandler che ha officiato il rito, passando per la damigella d'onore Selena Gomez, fino all'improbabile ma effettiva amicizia degli sposi con Hugh Grant, le nozze hanno avuto la portata mediatica di un Met Gala, da cui effettivamente l'esclusione è pesata nello stesso modo. Non è chiaro se Blake Lively e Ryan Reynolds non abbiano ricevuto l'invito oppure abbiano scelto consapevolmente di non presentarsi, ma la situazione mostra chiaramente che non sembra esserci possibilità di riconciliazione tra le due ex BFF. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ma dov'erano Blake Lively e Ryan Reynolds mentre Taylor Swift e Travis Kelce si sposavano?

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El HORRIBLE FINAL de Blake Lively y Ryan Reynolds es PEOR de lo que parecía

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