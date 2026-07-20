Trattiene a fatica l'emozione, Luis De la Fuente. Arrivato da semi-sconosciuto sulla panchina della Roja nel 2022, dopo l'eliminazione subita agli ottavi di finale da Luis Enrique contro il Marocco. Sotto la sua guida, la Roja ha infilato una vittoria dietro l'altra: Nations League, Europeo e Mondiale. Un percorso in crescendo, proprio come la carriera di De la Fuente, partita dal successo nel campionato Europeo Under 19 nel 2015 e arrivata a sollevare la coppa più bella. Questo il suo commento a fine gara: "Provo solo orgoglio per questo gruppo di calciatori: è un onore averli accompagnati lungo questo percorso, dalle giovanili al tetto al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De la Fuente: "Spagna, che onore". Ferran Torres: "Mi criticavano, era destino segnassi io"

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