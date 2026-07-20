Kevin De Bruyne dovrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione, secondo quanto riportato da L’Équipe. Il centrocampista belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City nell’estate 2025, ha già deciso il suo futuro. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con gli azzurri, gli agenti hanno scelto di interrompere il suo percorso nel club.

Kevin De Bruyne dovrebbe salutare il Napoli dopo una sola stagione. Secondo L’Équipe, il centrocampista belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City nell’estate 2025, lascerà gli azzurri al termine della stagione corrente nonostante abbia ancora un anno di contratto. De Bruyne e il Napoli: addio già deciso dopo dodici mesi. L’avventura del giocatore in Serie A si conclude dunque in anticipo. Con 21 presenze complessive, De Bruyne ha messo a segno 5 gol e 4 assist, numeri che potrebbero sembrare rispettabili sulla carta ma che, per l’importanza del giocatore e il suo cartellino, non hanno convinto la dirigenza partenopea a proseguire il rapporto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne, dall’Equipe nessun dubbio: gli agenti hanno già deciso il futuro

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