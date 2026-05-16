Antonio Conte sembra essere ormai vicino a lasciare il Napoli, con una decisione presa tra le parti e l’annuncio previsto dopo la fine del campionato. La notizia è stata riportata in diretta da un giornalista della Rai, che ha confermato che non ci saranno ulteriori incontri o tavoli di trattativa. La conferma arriva a pochi giorni dalla partita contro l’Udinese, segnando un possibile punto di svolta per il futuro dell’allenatore.

Antonio Conte verso l’addio al Napoli dopo Udinese: secondo quanto rivela Ciro Venerato sulla Rai, la decisione è già stata presa tra le parti e l’annuncio arriverà dopo il campionato. Conte e il Napoli: nessun vertice, tutto deciso. La situazione attorno a Conte si è cristallizzata nelle ultime ore. Secondo quanto emerge da fonti ben informate, non ci sarà alcun tavolo di discussione tra l’allenatore, il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis. Le parti hanno già definito gli accordi. Il timing dell’annuncio dipende dalla conclusione della stagione: dopo la sfida contro l’Udinese potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale, anche se non è escluso un rinvio successivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, tutto già deciso: non ci sarà nessun tavolo, la rivelazione in diretta

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