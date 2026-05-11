Secondo quanto riportato, Antonio Conte avrebbe già definito il proprio futuro professionale in collaborazione con Aurelio De Laurentiis. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle decisioni prese o sui tempi di comunicazione ufficiale. La notizia si concentra sulle trattative tra l'ex allenatore e il presidente, senza indicare altri soggetti coinvolti o sviluppi successivi. Restano quindi da attendere eventuali annunci ufficiali o comunicazioni da parte delle parti interessate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte avrebbe già chiarito il proprio futuro insieme ad Aurelio De Laurentiis. Ne è convinto Emanuele Giaccherini, doppio ex di Napoli e Bologna, che alla vigilia della sfida del Maradona ha analizzato il momento degli azzurri e la posizione dell’allenatore salentino in un’intervista rilasciata a Repubblica. L’ex centrocampista azzurro, oggi commentatore televisivo per Dazn, ha spiegato di non conoscere con certezza quale sarà la scelta finale dell’allenatore, ma di avere la sensazione che le decisioni siano già state prese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giaccherini: “Conte e De Laurentiis hanno già deciso il futuro del Napoli”

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