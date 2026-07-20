Un disegno di legge presentato al Senato propone una modifica all'articolo 52 del codice penale riguardante la legittima difesa. La proposta mira ad ampliare la tutela di chi reagisce a un'aggressione armata in casa o sul luogo di lavoro, sostenendo che chi si difende non dovrebbe essere punito. La legge attuale prevede condizioni specifiche per l'uso della forza, ma la proposta intende rendere più ampie le circostanze in cui la reazione è considerata lecita.

Unamodifica radicale dell’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa. È quella contenuta nel disegno di legge presentato al Senato dal leghistaClaudio Borghi,che punta adampliare la tutela di chi subisce un’aggressione armataall’interno della propria abitazione o del luogo di lavoro. Nella relazione che accompagna il testo, il senatore della Lega sostiene che l’attuale disciplina, pur modificata negli anni, continui aesporre le vittime al rischio di lunghi procedimenti giudiziari.Il riferimento è soprattutto alla necessità, prevista dalla legge, diverificarecaso per casoil rapporto tra offesa e difesa. Un criterio che, secondo Borghi, rischia di non tenere conto della condizione psicologica di chi si trova sotto minaccia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ddl Borghi, la Lega rilancia sulla legittima difesa: ‘Chi reagisce a un’aggressione armata in casa o al lavoro non deve essere punito’

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