Non punibile qualsiasi reazione dalla Lega Ddl per cambiare la legge sulla legittima difesa

Notizia in breve

La Lega ha presentato un disegno di legge per modificare la legge sulla legittima difesa, prevedendo che qualsiasi reazione in difesa propria o altrui non sia punibile. Contestualmente, il capo dello Stato ha chiesto la grazia per un uomo condannato a 14 anni di carcere, un gioielliere di 72 anni condannato in relazione a un episodio di difesa personale. La proposta di legge mira a cambiare le norme attuali sulla punibilità delle reazioni difensive.