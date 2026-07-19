Non punibile qualsiasi reazione dalla Lega Ddl per cambiare la legge sulla legittima difesa
La Lega ha presentato un disegno di legge per modificare la legge sulla legittima difesa, prevedendo che qualsiasi reazione in difesa propria o altrui non sia punibile. Contestualmente, il capo dello Stato ha chiesto la grazia per un uomo condannato a 14 anni di carcere, un gioielliere di 72 anni condannato in relazione a un episodio di difesa personale. La proposta di legge mira a cambiare le norme attuali sulla punibilità delle reazioni difensive.
Non solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero. Dopo la condanna a 14 anni del 72enne gioiellere di Grinzane Cavour, finito in carcere per aver ucciso nel 2021 due banditi che lo avevano rapinato, la Lega, a quanto apprende AdnKronos, punta ora a modificare la stessa legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall’art. 52 del codice penale. Il partito di Matteo Salvini, infatti ha pronto un ddl che prevede la non punibilità di “qualsiasi reazione” nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio, “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Corriere della Sera. . Non è stata legittima difesa, ma una reazione violenta a scoppio ritardato. Questo è il punto cruciale: non si può istituzionalizzare una rivalsa simile. Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti e titolare dell’accusa nel processo di primo gr facebook