Da gennaio, i rinnovi degli abbonamenti a Dazn aumenteranno di prezzo. La piattaforma ha comunicato che il rincaro deriva dagli accordi con la Fifa per trasmettere il Mondiale di calcio. La modifica riguarda tutti gli utenti che sottoscrivono o rinnovano il servizio a partire da quella data. La società non ha ancora specificato l’entità dell’aumento, limitandosi a confermare che entrerà in vigore con i prossimi pagamenti.

Dazn ha annunciato il prossimo rincaro dell’abbonamento, spiegando che “grazie agli storici accordi con la Fifa, per la trasmissione del Mondiale per Club Fifa 2025 e della Coppa del Mondo Fifa 2026 e per l’integrazione di Fifa+, con il recente ampliamento dell’offerta volley e con il debutto su Dazn, insieme ai canali Eurosport, dell’intrattenimento frutto della partnership con Warner Bros. Discovery, abbiamo voluto confermare la nostra costante dedizione nell’evolvere la tua esperienza di streaming, rendendola sempre più completa e immersiva”. Per chi non “concordi con le modifiche contrattuali”, “necessarie a causa del permanere delle attuali condizioni di mercato”, sarà possibile “recedere dal servizio Dazn senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla data” di ricezione della comunicazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazn, i prezzi degli abbonamenti salgono: ecco da quando partono i rinnovi

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