Parte la campagna abbonamenti del Napoli da venerdì 10 luglio. Partirà venerdì 10 luglio alle ore 12 la campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 202627, per rinnovare o acquistare l’abbonamento. Sul sito del Napoli si legge: L’ abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online sul sito sscnapoli.it, sezione «Biglietti». Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatorio il possesso della Fidelity Card. Dopo aver acquistato online il tuo abbonamento, riceverai via mail il tagliandosegnaposto, da portare con te allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando. Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l’importo del tuo abbonamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, la campagna abbonamenti dal 10 luglio (solo i rinnovi): prezzi da 250 euro

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