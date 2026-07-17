ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove tariffe per la stagione sportiva 202627. Con l’avvio della stagione sportiva 202627, Dazn aggiorna il listino dei propri abbonamenti estendendo i nuovi prezzi anche agli utenti già iscritti. A partire dal 16 agosto 2026, infatti, le tariffe introdotte lo scorso marzo per i nuovi clienti saranno applicate anche agli abbonati che avevano sottoscritto in precedenza i piani Full e Family. La rimodulazione riguarda sia gli abbonamenti mensili sia quelli annuali, uniformando così i costi per tutta la clientela. Quanto costerà il piano Dazn Full. Il piano Dazn Full, che consente la visione dei contenuti su due dispositivi collegati alla stessa rete Internet, subirà aumenti in tutte le formule disponibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti: dal 16 agosto rincari per i clienti Full e Family

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