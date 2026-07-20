Davide gira l'Italia in monopattino | 7 ore in piedi al giorno ho attraversato valli e boschi incantati

Un videomaker di Pesaro ha percorso l’Italia in monopattino, trascorrendo sette ore al giorno in piedi durante il viaggio. Ha attraversato valli e boschi, documentando il percorso con la videocamera. La sua avventura ha incluso passaggi in aree naturali e paesaggi vari, senza indicare dettagli specifici sui luoghi visitati. La narrazione si concentra sull’esperienza di viaggio, senza approfondire aspetti logistici o personali. È stato intervistato da una testata online, che ha raccolto le sue impressioni sull’itinerario.

Si chiama Davide Pagnini ed è il videomaker di Pesaro che ama girare l'Italia in monopattino. Fanpage.it lo ha intervistato: ecco cosa ha raccontato di questa incredibile esperienza che lo ha portato ad ammirare luoghi da sogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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