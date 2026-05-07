Profanazione bara Pamela Genini l'ex Francesco Dolci indagato | A chi ho schiacciato i piedi? Non ho fatto nulla

Un uomo, ex fidanzato e amico della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Bergamo per aver profanato una bara e aver compiuto un furto. La persona ha dichiarato di non aver fatto nulla e ha chiesto a chi avesse schiacciato i piedi. L’indagine riguarda i reati di vilipendio di cadavere e furto.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, da ieri è indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e furto. Dolci si professa ancora innocente e estraneo ai fatti. Nella serata di ieri è scattata anche la perquisizione in casa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

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