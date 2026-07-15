Tour dell'Italia in monopattino il viaggio di Stefano | 60 km al giorno tra boschi e piste ciclabili

Un agente di Scorzé ha percorso circa 60 chilometri al giorno in monopattino lungo l’Italia, spostandosi tra boschi e piste ciclabili. Durante il viaggio, ha incontrato paesaggi naturali e affrontato imprevisti, condividendo l’esperienza con un sito di informazione.

Si chiama Stefano Giusto ed è l'agente di Scorzé che ha girato l'Italia in monopattino. A Fanpage.it ha raccontato il suo viaggio tra piste ciclabili e boschi, un'esperienza fatta di panorami mozzafiato e imprevisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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