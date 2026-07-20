Durante i Campionati Europei Under 19 di tennistavolo 2026, un giovane atleta ha vinto la medaglia d’oro nel singolare maschile, battendo due giocatori molto noti. La finale si è conclusa con la vittoria di Faso, che ha superato due avversari considerati tra i più forti e con grande esperienza nel torneo. È la prima volta che un atleta italiano conquista questo titolo in questa categoria.

I Campionati Europei Under 19 di tennistavolo 2026 si sono conclusi con il botto per l’Italia, che ha conquistato la sua prima medaglia d’oro di sempre nel singolare maschile nella rassegna continentale di categoria grazie ad un fantastico Danilo Faso. Il teenager azzurro ha trionfato a Gondomar (in Portogallo) ancor prima di compiere 16 anni, dovendo affrontare e battere avversari più esperti e dimostrando tutto il suo talento. Faso, nato il 29 settembre 2010, si è laureato campione d’Europa U19 a 15 anni e 9 mesi facendo meglio in termini di precocità di alcuni mostri sacri della disciplina come Timo Boll e Dimitrij Ovtcharov. Scorrendo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Danilo Faso supera due mostri sacri come Boll ed Ovtcharov per precocità

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