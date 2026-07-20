Danilo Faso, 15 anni, ha vinto il titolo europeo U19 nel tennistavolo, un risultato senza precedenti per l’Italia nella categoria singolare maschile. La vittoria lo colloca tra i migliori al mondo nel ranking assoluto U19. Faso ha raggiunto questo traguardo in modo rapido, evidenziando il suo talento precoce nel sport. La sua posizione nel ranking mondiale U19 non è ancora ufficiale, ma il risultato europeo lo posiziona tra i più promettenti giovani atleti.

Danilo Faso sta bruciando le tappe e si è laureato campione d’Europa U19 a soli 15 anni, regalando al tennistavolo italiano un risultato senza precedenti nella specialità del singolare maschile. Il giovane atleta siciliano, già capace di aggiudicarsi nella passata stagione il titolo continentale U15, ha trionfato nella rassegna continentale di Gondomar (in Portogallo) battendo nel suo percorso avversari due o anche tre anni più grandi di lui. Faso sta affrontando infatti la sua stagione d’esordio tra gli Under 19, ma ha già dimostrato in varie occasioni di poter competere a buoni livelli anche a cospetto di pongisti esperti e abituati a frequentare il circuito maggiore tra i senior. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Danilo Faso campione d’Europa U19: la posizione nel ranking mondiale assoluto

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