Durante i Mondiali di tennistavolo, l’Italia ha subito una sconfitta, mentre il giovane talento di 15 anni ha attirato l’attenzione con il suo comportamento in campo. In particolare, Danilo Faso ha conquistato un punto importante riuscendo a ribaltare un match che sembrava ormai perso. Nel frattempo, un avversario ha battuto il numero 28 del ranking mondiale, grazie a una strategia efficace e a una buona concentrazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il quindicenne Faso a ribaltare il match?. Cosa ha permesso a Oyebode di battere il numero 28 mondiale?. Perché la gestione dei momenti critici ha penalizzato gli azzurri?. Quali sono i pilastri su cui Nannoni costruirà il futuro nazionale?.? In Breve Il quindicenne Danilo Faso batte Ivor Ban 3-1 nei Mondiali di Londra 2026.. John Oyebode vince il singolare contro Pucar con il punteggio di 3-2.. Andrej Gacina sconfigge Oyebode con un netto 3-0 nel match di Londra.. Matteo Mutti perde il set decisivo contro Gacina per 1-3.. La nazionale maschile di tennistavolo italiana si è congedata dai Mondiali di Londra 2026 dopo una battaglia combattuta nei sedicesimi di finale contro la Croazia, terminata con un punteggio di 3-2 per i balcanici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Tennistavolo: l’Italia cade, brilla il talento di Danilo Faso

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