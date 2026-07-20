Danilo Faso campione europeo U19 | Non mi aspettavo di vincere questo titolo è un sogno che si realizza

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane tennistavolista sotto i 16 anni ha vinto il titolo europeo Under 19, diventando il primo italiano a conquistare la medaglia d’oro nel singolare maschile in questa categoria. Il campione ha dichiarato di non aspettarsi questa vittoria, definendola un sogno che si realizza. La competizione si è conclusa con questa storica affermazione, segnando un record per il tennis tavolo italiano.

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Danilo Faso non ha ancora compiuto 16 anni ma è già entrato nella storia del tennistavolo italiano, diventando il primo azzurro di sempre a vincere la medaglia d’oro nel singolare maschile agli Europei Under 19. Il quindicenne siciliano si è reso protagonista di un percorso meraviglioso nella rassegna continentale giovanile andata in scena a Gondomar (in Portogallo), bissando il titolo europeo U15 ottenuto nella passata stagione e dimostrando una volta di più delle qualità che fanno ben sperare per il futuro. “ Sono stanco, ma contento. L’obiettivo era fare una bella gara e salire sul podio, di vincere proprio non me l’aspettavo. Il mio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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