Un giovane tennistavolista sotto i 16 anni ha vinto il titolo europeo Under 19, diventando il primo italiano a conquistare la medaglia d’oro nel singolare maschile in questa categoria. Il campione ha dichiarato di non aspettarsi questa vittoria, definendola un sogno che si realizza. La competizione si è conclusa con questa storica affermazione, segnando un record per il tennis tavolo italiano.

Danilo Faso non ha ancora compiuto 16 anni ma è già entrato nella storia del tennistavolo italiano, diventando il primo azzurro di sempre a vincere la medaglia d’oro nel singolare maschile agli Europei Under 19. Il quindicenne siciliano si è reso protagonista di un percorso meraviglioso nella rassegna continentale giovanile andata in scena a Gondomar (in Portogallo), bissando il titolo europeo U15 ottenuto nella passata stagione e dimostrando una volta di più delle qualità che fanno ben sperare per il futuro. “ Sono stanco, ma contento. L’obiettivo era fare una bella gara e salire sul podio, di vincere proprio non me l’aspettavo. Il mio... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Danilo Faso campione europeo U19: “Non mi aspettavo di vincere, questo titolo è un sogno che si realizza”

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Danilo Faso dà spettacolo e conquista la finale degli Europei U19 a 15 anni!A 15 anni, Danilo Faso ha raggiunto la finale degli Europei U19 nel tennistavolo, mostrando un livello di gioco molto elevato per la sua età.

Temi più discussi: Danilo Faso a caccia del record agli Europei Giovanili, la diretta alle ore 13,10; Danilo Faso a sedici anni è campione europeo Under 19 di tennistavolo; È sbocciata una stella anche nel ping-pong: Danilo Faso è campione d’Europa under 19 a soli 16 anni (non ancora compiuti); Danilo Faso dà spettacolo e conquista la finale degli Europei U19 a 15 anni!.

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Danilo Faso a sedici anni è campione europeo under 19 di tennistavoloIl palermitano cresciuto nella Top Spin Messina di cui ha vestito la maglia nella scorsa stagione si laurea campione continentale a Gondomar in Portogallo da Tempostretto.it ... msn.com

È sbocciata una stella anche nel ping-pong: Danilo Faso è campione d’Europa under 19 a soli 16 anni (non ancora compiuti)Non ha nemmeno 16 anni ed è già campione d’Europa under 19: Danilo Faso è un’altra nostra stella, stavolta del tennis da tavolo. Ad maiora! greenme.it