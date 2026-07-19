A soli 15 anni, Danilo Faso si è laureato campione d’Europa U19 di tennistavolo, conquistando il titolo sul campo di Gondomar in Portogallo. La vittoria è arrivata con una prestazione dominante, segnando una storica affermazione per il giovane atleta. La sua vittoria ha suscitato entusiasmo in Italia, che vede in lui un talento promettente per il futuro.

Danilo Faso ha vinto gli Europei U19 di tennistavolo, trionfando in maniera perentoria sul tavolo di Gondomar (Portogallo): ad appena quindici anni, il talentuosissimo siciliano è riuscito a conquistare il titolo continentale di categoria, battendo rivali molto più grandi di lui in termini di età anagrafica e con maggiore esperienza, a ulteriore riprova di un talento che sembra essere cristallino e che fa sognare tutti gli appassionati. Si tratta di una prima volta assoluta: l’Italia non aveva mai trionfato in questa competizione di assoluta rilevanza internazionale (in passato si chiamava juniores, poi è stata modificata la denominazione a livello formale), l’azzurro ha piantato una bandiera e guarda con ottimismo al prossimo futuro, con la speranza di poter lottare anche tra i grandi per traguardi di notevole spessore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Danilo Faso nella storia a 15 anni: Campione d’Europa U19, apoteosi nel tennistavolo. Italia in estasi

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