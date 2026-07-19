Danilo Faso continua a bruciare le tappe e si conferma un prospetto estremamente interessante per il tennistavolo italiano, alzando l’asticella anno dopo anno e dimostrando un livello eccezionale per la sua età. Il quindicenne siciliano è appena entrato nella storia, diventando il primo azzurro di sempre a raggiungere la finale nel singolare maschile agli Europei Under 19 (in passato junior). Faso, campione europeo U15 nel 2025 ed impegnato nella sua stagione d’esordio tra gli U19, è arrivato fino all’ultimo atto della rassegna continentale battendo in semifinale il 18enne russo (sotto bandiera neutrale) Aleksei Samokhin al termine di una battaglia durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Danilo Faso dà spettacolo e conquista la finale degli Europei U19 a 15 anni!

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