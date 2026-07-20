Damiano David e Dove Cameron si sposano | spuntano le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Roma

Le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David, cantante dei Måneskin, e Dove Cameron sono state rese ufficiali dal Comune di Roma. L’atto è affisso all’Albo Pretorio dal 15 al 22 luglio 2026. Non risultano opposizioni presentate.

Le nozze tra Damiano David, cantante dei Måneskin, e l’attrice Dove Cameron sembrano essere sempre più vicine. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state infatti rese ufficiali dal Comune di Roma: l’atto è affisso all’Albo Pretorio dal 15 al 22 luglio 2026 e non risultano essere state presentate opposizioni. Un passaggio burocratico che conferma l’avvicinarsi del grande giorno per il frontman della band romana e l’attrice e cantante statunitense. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.5 (@rtl1025) A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha individuato il documento ufficiale contenente i dati dei futuri sposi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Damiano David e Dove Cameron: la proposta di nozze più romantica

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Le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e l'attrice e cantante americana Dove Cameron sono state affisse ufficialmente presso il Comune di Roma. Questo passaggio burocratico conferma le nozze, che secondo le ultime indiscrezioni si terranno a x.com

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