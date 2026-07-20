Dalle tribune al palco più che un torneo di calcio sembra una fashion week
Nel 1998, lo Stade de France ha ospitato una sfilata di moda durante la finale dei Mondiali Francia-Brasile, con Yves Saint Laurent che ha presentato 300 look sul prato. La passerella è durata quindici minuti e ha trasformato il campo in una scena di alta moda, rendendo l’evento più simile a una fashion week che a una partita di calcio.
C orreva l’anno 1998. Yves Saint Laurent portava in scena 300 look sul prato dello Stade de France, poco prima della finale dei Mondiali Francia-Brasile, trasformando per quindici minuti lo stadio in una passerella monumentale. Quasi trent’anni dopo, la moda non ha più bisogno di organizzare una sfilata per conquistare la FIFA World Cup: è già ovunque, mescolata allo spettacolo, al tifo e alla nuova aura cool dei suoi protagonisti. La Spagna è campione del Mondo, e Letizia festeggia con il suo abito portafortuna X Leggi anche › Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina: orario, tv e il primo Halftime Show della storia Il Mondiale 2026 è stato forse il più fashion di sempre, o perlomeno quello in cui il confine tra campo e front row è apparso più sottile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La TRAMPA secreta de Japón que casi eliminó a Brasil
Notizie e thread social correlati
Sulle tribune del torneo di tennis non si è parlato d’altro. Accanto al marito François-Henri Pinault, l'attrice 59enne ha rubato la scena con un hair look che è una vera e propria lezione di stileDurante il torneo di tennis Roland Garros, l'attenzione si è concentrata sulla presenza di Salma Hayek, seduta accanto al marito François-Henri...
Pomellato porta la sua rivoluzione a Parigi con una mostra che sembra uscita da un fashion archive Tumblr deluxePomellato ha aperto una mostra al Palais de Tokyo a Parigi, dedicata alla sua estetica audace e innovativa.
Argomenti più discussi: Trump ancora coccolato da Infantino: gli portano la Coppa del Mondo direttamente in tribuna; Subsonica portano l’arte di Pistoletto sul loro palco a Roma; Riccione si prepara all'uragano Emma: ecco cosa aspettarsi dal grande show di domani; La musica ha incontrato la solidarietà: sinergia tra AVIS e Mengo Music Fest.
A distanza di quasi dieci anni dall’ultimo tour mondiale, @brunomars torna con The Romantic Tour che, il 14 e 15 luglio, è di casa allo Stadio San Siro di Milano. Il palco è riempito con grazia dalla sua band di corde, fiati, batteria, tastiere, che si muove insieme facebook