Nel 1998, lo Stade de France ha ospitato una sfilata di moda durante la finale dei Mondiali Francia-Brasile, con Yves Saint Laurent che ha presentato 300 look sul prato. La passerella è durata quindici minuti e ha trasformato il campo in una scena di alta moda, rendendo l’evento più simile a una fashion week che a una partita di calcio.

C orreva l’anno 1998. Yves Saint Laurent portava in scena 300 look sul prato dello Stade de France, poco prima della finale dei Mondiali Francia-Brasile, trasformando per quindici minuti lo stadio in una passerella monumentale. Quasi trent’anni dopo, la moda non ha più bisogno di organizzare una sfilata per conquistare la FIFA World Cup: è già ovunque, mescolata allo spettacolo, al tifo e alla nuova aura cool dei suoi protagonisti. La Spagna è campione del Mondo, e Letizia festeggia con il suo abito portafortuna X Leggi anche › Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina: orario, tv e il primo Halftime Show della storia Il Mondiale 2026 è stato forse il più fashion di sempre, o perlomeno quello in cui il confine tra campo e front row è apparso più sottile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle tribune al palco, più che un torneo di calcio sembra una fashion week

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La TRAMPA secreta de Japón que casi eliminó a Brasil

Notizie e thread social correlati

Sulle tribune del torneo di tennis non si è parlato d’altro. Accanto al marito François-Henri Pinault, l'attrice 59enne ha rubato la scena con un hair look che è una vera e propria lezione di stileDurante il torneo di tennis Roland Garros, l'attenzione si è concentrata sulla presenza di Salma Hayek, seduta accanto al marito François-Henri...

Pomellato porta la sua rivoluzione a Parigi con una mostra che sembra uscita da un fashion archive Tumblr deluxePomellato ha aperto una mostra al Palais de Tokyo a Parigi, dedicata alla sua estetica audace e innovativa.

Argomenti più discussi: Trump ancora coccolato da Infantino: gli portano la Coppa del Mondo direttamente in tribuna; Subsonica portano l’arte di Pistoletto sul loro palco a Roma; Riccione si prepara all'uragano Emma: ecco cosa aspettarsi dal grande show di domani; La musica ha incontrato la solidarietà: sinergia tra AVIS e Mengo Music Fest.