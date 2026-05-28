Pomellato ha aperto una mostra al Palais de Tokyo a Parigi, dedicata alla sua estetica audace e innovativa. L’esposizione presenta gioielli dai design netti e colorati, con una grande attenzione ai dettagli e alla lavorazione. La mostra si svolge in uno spazio ampio e luminoso, richiamando un archivio di moda digitale, con pezzi che evidenziano la filosofia del brand.

Pomellato sta per trasformare il Palais de Tokyo in una gigantesca celebrazione della sua estetica bold, gold e decisamente ahead of its time. Dal 24 giugno al 20 luglio, la maison italiana presenterà “Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire”, la sua prima grande mostra parigina dedicata al percorso creativo e culturale del brand. Non solo gioielli: sarà un viaggio dentro l’immaginario Pomellato. La mostra userà fotografie d’archivio, campagne iconiche e immagini firmate da leggende assolute della fotografia di moda per raccontare come Pomellato abbia completamente riscritto il linguaggio del gioiello contemporaneo. Tra i nomi presenti ci sono Helmut Newton, Albert Watson, Lord Snowdon, Horst P. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pomellato porta la sua rivoluzione a Parigi con una mostra che sembra uscita da un fashion archive Tumblr deluxe

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