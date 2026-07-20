Una partita tra Spagna e Russia si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola durante la finale dell’Europeo Under 19, disputata al Municipale di Katerini, in Grecia. Alla gara, che ha visto la presenza di 4.149 spettatori, le due squadre si sono affrontate per il titolo giovanile. La finale ha rappresentato il punto più alto di un percorso che ha visto molti giocatori emergere dalle giovanili fino a raggiungere il livello internazionale.

Quella sera al Municipale di Katerini, estremo nord della Grecia, c’erano 4149 spettatori. Spagna e Russia si giocavano la finale dell’Europeo Under 19. La Spagna vinse 2-0 con gol dell’ex romanista Borja Mayoral e di un tale Nahuel, giovane promessa del Villarreal paradossalmente nata in Argentina che oggi è tesserato per il Maccabi Haifa in Israele. L’allenatore della ‘rojita’ era Luis De la Fuente, assunto dalla Federcalcio spagnola nell’estate del 2013 dopo 18 mesi di disoccupazione. Ieri sera al Giants Stadium c’era qualche persona in più sugli spalti, e in giro per il mondo decine di milioni di spettatori. Ma l’esito della gara è stato lo stesso: Spagna campione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalle giovanili al tetto del mondo: il trionfo della Roja nato con l'Under 19 di De La Fuente

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