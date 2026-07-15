Luis de la Fuente ha dichiarato che la Spagna è la migliore squadra del mondo dopo la vittoria per 2-0 sulla Francia, che ha portato la nazionale alla finale della Coppa del Mondo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra iberica, che non raggiungeva la finale dal 2010. La vittoria ha garantito l’accesso alla finale del torneo 2026.

2026-07-15 00:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Luis de la Fuente afferma che la Spagna è la migliore squadra del mondo dopo che una cinica vittoria per 2-0 sulla Francia ha portato La Roja alla finale della Coppa del Mondo per la prima volta dal trionfo del 2010. Mikel Oyarzabal ha trasformato un rigore al 22? dopo che Lucas Digne ha commesso un fallo su Lamine Yamal in area, prima che Pedro Porro raddoppiasse il vantaggio poco prima dell’ora. La Francia, arrivata ad Arlington dopo aver segnato 16 gol nel torneo e con Kylian Mbappe capocannoniere a pari merito con otto, è stata limitata a soli 0,3 gol previsti in 90 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De la Fuente elogia la “migliore squadra del mondo” dopo che la Spagna ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo

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