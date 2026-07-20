Elesa, azienda fondata nel 1941 a Monza, produce in Italia e si concentra sull’innovazione. L’amministratore delegato, che porta il nome del nonno fondatore e ha una formazione ingegneristica, ha spiegato che la diversificazione tra settori come nautica e packaging aiuta l’azienda a mantenere stabilità e crescita nel mercato globale. La società, presente in tutto il mondo, continua a guardare al futuro con attenzione alle nuove tecnologie e alle esigenze del settore.

DA MONZA al mondo. Elesa dal 1941 ad oggi guarda al futuro, producendo tutto in Italia e puntando all’innovazione. È questo il racconto di Carlo Bertani, amministratore delegato dell’azienda, fondata a Monza, dal nonno, suo omonimo e come lui ingegnere meccanico. Alberto, suo padre, oggi 101 anni, è il presidente della società. Carlo guida Elesa con il fratello Andrea: "Siamo un’azienda famigliare, nata in Brianza, dove ancora abbiamo il cuore e dove investiamo ogni anno. il nostro orizzonte però è il mondo. esportiamo in 60 paesi e abbiamo oggi un catalogo di prodotti molto vasto. Elesa è un gruppo che produce componenti. meccanici e meccanici elettronici per macchinari industriali, attrezzature meccaniche, automazione e molti altri settori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla nautica al packaging: "Variare ci rende più stabili"

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