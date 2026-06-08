Anna Frassica, atleta del taekwondo italiano, ha dichiarato di essere orgogliosa di provenire dalla palestra New Marzial Mesagne. Ha spiegato che con il nuovo regolamento è necessario adattare e modificare lo stile di combattimento. Durante l'intervista, ha parlato delle sfide legate alle recenti modifiche alle regole e dell'importanza di aggiornarsi per competere ai massimi livelli.

Nuovo episodio della rubrica di OA Sport TV Focus, dedicata agli sport olimpici. Questa volta ad essere intervistata è una delle giovani promesse del taekwondo italiano: Anna Frassica. L’azzurra, categoria -57 kg, nel 2025 ha conquistato il titolo europeo under 21 ed ha già debuttato con la nazionale maggiore nonostante sia una classe 2008, raggiungendo i quarti di finale all’ultimo Europeo. Sugli inizi nel mondo dello sport: “Ho provato danza per pochi giorni, ma non mi appassionava. Mio padre poi mi ha portata in palestra, che era molto conosciuta, e da lì ho iniziato ad andarci tutti i giorni. Non mi è mai passata la voglia”. I primi allenamenti: “Il maestro mi fece subito provare a tirare calci, anche se ero inesperta e senza abbigliamento adatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Frassica: “Un orgoglio arrivare dalla New Marzial Mesagne. Col nuovo regolamento serve variare lo stile”

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