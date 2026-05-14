Recentemente, una risposta decisa di una leader politica a un caso legato a un ex ministro ha riacceso la discussione sulla credibilità dei politici e sulla loro vita quotidiana. La questione si concentra sull’idea che svolgere attività comuni come fare la spesa possa influenzare l’immagine pubblica e la percezione di serietà di un rappresentante istituzionale. Questo argomento, spesso riproposto nel dibattito politico, riguarda la relazione tra il comportamento personale e l’autenticità percepita dagli elettori.

La leggenda del politico che deve andare a fare la spesa al supermercato per essere un politico serio è un topos della politica contemporanea destinato a non morire mai. Ieri, durante il question time alla Camera, ne abbiamo avuto l’ennesima riprova. Provocata dall’opposizione sul tema, Giorgia Meloni ha risposto piccata ‘sono andata a fare la spesa l’ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. non so quando capita a lei. Ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose’. Eh sì, perché... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla risposta piccata di Meloni al caso Padoan: fare la spesa rende davvero un politico più credibile?

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