La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si svolge a Praga, con competizioni di boulder e lead. Dopo le tappe di Berna e Madrid, il circuito internazionale prosegue nella capitale ceca. La gara si svolge nel fine settimana, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La competizione si tiene in una struttura dedicata, con qualificazioni e finali previste nelle due specialità.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva non si ferma. Dopo gli appuntamenti di Berna e Madrid, il circuito internazionale si sposta a Praga per un nuovo fine settimana di gare. Nella capitale ceca saranno protagoniste due specialità: il Boulder e la lead. Nel Boulder maschile il riferimento resta Sorato Anraku. Il giapponese ha dominato le prime tre uscite stagionali, firmando tre vittorie su tre e presentandosi a Praga come grande favorito. L’Italia proverà a inserirsi con Luca Boldrini e Matteo Reusa, con l’obiettivo di raggiungere almeno la semifinale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Arrampicata sportiva, la Coppa del Mondo fa tappa a Praga: boulder e lead al centro della scena

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