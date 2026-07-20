dal nabucco al barbiere un mof ricco come non mai

Il Macerata Opera Festival si è concluso con due spettacoli di successo, Nabucco e Il barbiere di Siviglia, andati in scena rispettivamente venerdì e sabato. Entrambi gli eventi hanno visto un grande afflusso di pubblico e si sono distinti per allestimenti diversi e repertori differenti. La stagione ha registrato un numero di rappresentazioni superiore rispetto alle edizioni precedenti, confermando un aumento della presenza di spettatori e di titoli proposti.

"È un Macerata Opera Festival ricco come non mai: gli spettatori hanno assistito a due rappresentazioni di successo (venerdì Nabucco e sabato Il barbiere di Siviglia ) con titoli differenti tra loro e con allestimenti molto diversi". Si sofferma su questi aspetti il direttore artistico Marco Vinco dopo le prime due giornate del festival. "Una simile proposta così ricca e nel contempo diversa - aggiunge.- è una ricchezza per lo spettatore perché è come se fosse catapultato in due mondi diversi tra loro". Lo Sferisterio ha proposto la lodata produzione de Il barbiere di Siviglia firmata nel 2022 dal Premio Abbiati 2026 Daniele Menghini con la direzione musicale affidata alla bacchetta di Jacopo Brusa, apprezzato sul podio rossiniano del Rof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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