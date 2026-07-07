Musica teatro libri Un programma più ricco che mai

La rassegna Zelbio Cult celebra la 20ª edizione con due mesi di eventi estivi. Dal 11 luglio al 22 agosto, ogni sera alle 21, si tengono spettacoli di musica, teatro e letture nel teatro di piazza Rimembranze. L’ingresso è gratuito.

La rassegna Zelbio Cult arriva alla 20ª edizione con due mesi di appuntamenti estivi, da sabato 11 luglio a sabato 22 agosto, tutti a ingresso libero e inizio alle 21, nel teatro di piazza Rimembranze. Diretta da Armando Besio con il sostegno di Pro Loco e Comune, la manifestazione è cresciuta fianco a fianco alla biblioteca. Il programma di quest’anno si apre sabato con Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano e autore del libro “Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni (ma anche dopo)“: un incontro pensato soprattutto per i ragazzi, con un invito a scoprire esperienze tra arte e natura capaci di cambiare lo sguardo sul mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Musica e Teatro sotto le stelle

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