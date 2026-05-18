Dopo la vittoria contro il Genoa, che avvicina il Milan alla qualificazione in Champions League, le dichiarazioni di Rabiot hanno attirato l’attenzione. Il centrocampista ha parlato di sé come di un leader all’interno della squadra, ma ha anche affrontato il tema delle difficoltà che stanno affrontando i rossoneri in questo periodo. Le sue parole hanno portato a riflettere sulla situazione interna del club, concentrandosi sulle sfide presenti e sulle prospettive future.

Il Milan vince contro il Genoa e ora è a soli tre punti di distanza dall'ottenere l'obiettivo stagionale ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In stagione, uno dei giocatori più decisivi è stato senza dubbio Adrien Rabiot: 6 gol, 4 assist in 28 presenze di cui 27 da titolare. XG (gol attesi) a quota 3.88 XA (assist attesi) a quota 2.88 (dati Sofascore). Non a caso, è stato l'unico acquisto estivo fortemente voluto da Massimiliano Allegri. Anche lui è andato in fase calante come tutti, ma è normale, è difficile mantenere un certo livello quando tutta la squadra cala in modo sensibile. Anche... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot parla da leader ma svela il grande problema dei rossoneri

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