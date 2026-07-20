Il Milan è interessato a Karetsas, centrocampista del KRC Genk nato nel 2007. La notizia è stata confermata da un quotidiano belga, che ha scritto che i rossoneri sono in corsa per il giocatore. Tuttavia, ci sono ostacoli da superare, anche se non specificati, per portarlo in Italia. La trattativa coinvolge un giovane talento che sta attirando l’attenzione internazionale.

La caccia del Milan al nuovo tesoro della trequarti si arricchisce di conferme internazionali. L' interesse concreto dei rossoneri per K?nstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 di proprietà del KRC Genk, ha trovato ampio riscontro nelle scorse ore sulle pagine del popolare e autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Secondo quanto dettagliato da HLN.be, il club di Via Aldo Rossi si è inserito con forza nella corsa per accaparrarsi il talento ellenico, reduce da un'annata strabiliante. Nella stagione 2025-2026, Karetsas ha messo a referto 3 gol e ben 18 assist in 49 apparizioni complessive con la maglia dei belgi tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Conferme dal Belgio: "Il Milan è in corsa per Karetsas". Ma c'è un grande problema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Rabiot parla da leader ma svela il grande problema dei rossoneriDopo la vittoria contro il Genoa, che avvicina il Milan alla qualificazione in Champions League, le dichiarazioni di Rabiot hanno attirato...

Milan, per Karetsas non è finita. Moretto: "Rossoneri ancora in corsa, contatti recenti"Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione di Karetsas, nonostante si pensasse che il suo caso fosse chiuso.

Temi più discussi: Formula 1, Gran Premio del Belgio: Ferrari cerca conferme, Antonelli rinascita (19 luglio 2026); Ferrari cerca la conferma in Belgio: gli assi nella manica della Rossa per tentare il colpaccio; Fabian Ruiz e Merino portano la Spagna in semifinale contro la Francia: al Belgio non basta De Ketelaere; Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale del Mondiale.

? Dal Belgio hanno rilanciato in queste ore il possibile inserimento del Como per #Khalaili. Al momento, però, non arrivano conferme su questo aspetto fronte Como. L’attenzione rimane massima: per evitare altre brutte sorprese sarà importante chiudere in fr x.com

Formula 1, GP Belgio: Kimi per il riscatto, Ferrari per le conferme. VIDEOLa Ferrari ha vinto due delle ultime tre gare e a Spa cerca conferme su una pista che rappresenta una delle sfide più grandi della stagione. Un tracciato dove ci sono due tratti, il primo e il terzo, ... sport.sky.it

Nuova Nintendo Switch 2 annunciata per l'Europa questo autunno: sarà leggermente più pesante, ma con batterie sostituibili dall'utente reddit

Italia-Belgio gli azzurri di De Giorgi vincono ancora: Belgio piegato al tie-breakL'Italia si addormenta sul più bello e rischia di rimettere in partita un Belgio che aveva già detto addio al secondo set: De Giorgi suona la carica e gli azzurri la chiudono sul 25-22. Si torna ... corrieredellosport.it