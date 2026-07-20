Durante la finale mondiale, diverse star sono state viste sugli spalti. Al fischio finale, attori come Timothée Chalamet e Matt Damon si sono uniti al pubblico, mentre Javier Bardem e Carlos Alcaraz, che aveva portato la Coppa del mondo in campo all'inizio della partita, festeggiavano con i giocatori spagnoli. Gli spalti erano pieni di vip, che hanno assistito alla partita senza partecipare direttamente ai festeggiamenti.

Al fischio finale Bardem e Carlos Alcaraz, che ha portato in campo la Coppa del mondo a inizio parttia, erano a festeggiare con i giocatori spagnoli. Tutti gli altri sono rimasti sugli spalti davvero gremiti di vip. Si comincia da chi ha fatto parte dello show: Robbie Williams e Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Shaikira, Justin Bieber e i BTS. In tribuna autorità Melania e Donald Trump. Il presidente Usa era protetto da vetro antiproiettile, ma ha avuto i soliti fischi. Quando è sceso per la premiazione il capitano della Spagna ha dovuto farlo spostare per la foto della squadra. Con loro il primo ministro spagnolo Sanchez, il sindaco di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Timothée Chalamet a Matt Damon: tutte le star della finale mondiale

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l'hrtw non sarebbe mai sopravvissuto a #quelle paparazzate di timothée chalamet (il vizio di questo fandom è ingigantire cose che non sono niente)(state tranquilli e sereni che h era fidanzato pure prima e la chimica che c'era con c era folle quindi non impazzi x.com

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