Da Timothée Chalamet a Matt Damon | tutte le star della finale mondiale

Da vanityfair.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale mondiale, diverse star sono state viste sugli spalti. Al fischio finale, attori come Timothée Chalamet e Matt Damon si sono uniti al pubblico, mentre Javier Bardem e Carlos Alcaraz, che aveva portato la Coppa del mondo in campo all'inizio della partita, festeggiavano con i giocatori spagnoli. Gli spalti erano pieni di vip, che hanno assistito alla partita senza partecipare direttamente ai festeggiamenti.

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Al fischio finale Bardem e Carlos Alcaraz, che ha portato in campo la Coppa del mondo a inizio parttia, erano a festeggiare con i giocatori spagnoli. Tutti gli altri sono rimasti sugli spalti davvero gremiti di vip. Si comincia da chi ha fatto parte dello show: Robbie Williams e Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Shaikira, Justin Bieber e i BTS. In tribuna autorità Melania e Donald Trump. Il presidente Usa era protetto da vetro antiproiettile, ma ha avuto i soliti fischi. Quando è sceso per la premiazione il capitano della Spagna ha dovuto farlo spostare per la foto della squadra. Con loro il primo ministro spagnolo Sanchez, il sindaco di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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