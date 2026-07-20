Numerosi vip sono stati avvistati tra le tribune del MetLife Stadium di New York durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Tra gli ospiti presenti ci sono stati attori, calciatori e personalità dello spettacolo, tra cui Matt Damon e la coppia formata da Morata e Campello. La partita si è svolta nel contesto di un evento che ha visto la presenza di numerosi volti noti provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.

La finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina è stata uno spettacolo dentro e fuori dal terreno di gioco, un evento che ha radunato star del mondo del cinema, dello sport, dello spettacolo che hanno affollato le tribune del MetLife Stadium di New York New Jersey. Non a caso nell'area vip dello stadio era stato allestito un vero e proprio red carpet dove i vari vip hanno posato per le foto di rito. Naturalmente i momenti di spettacolo organizzati prima della partita e nell'inedito half time show, il primo della storia dei Mondiali di calcio, hanno ingrossato le fila delle star con le esibizioni di Robbie Williams e Laura Pausini, il discorso di Tom Cruise, lo show di Madonna, Shaikira, Justin Bieber e della band coreana dei BTS. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Matt Damon alla coppia Morata-Campello, parata di star alla finale dei Mondiali

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