I libri di fantascienza hanno una capacità unica: immaginano il futuro, raccontano mondi ancora inesistenti e anticipano innovazioni tecnologiche che, sorprendentemente, spesso diventano realtà. Dai romanzi visionari di Jules Verne alle distopie contemporanee, la fantascienza continua a interrogare il presente attraverso storie ambientate nello spazio, su pianeti lontani o in società governate dall’intelligenza artificiale. Molti dei libri di fantascienza più belli, per ragazzi o per adulti, hanno influenzato il cinema, la cultura pop e persino il pensiero scientifico. Sono romanzi che hanno cambiato il modo di immaginare il domani e che continuano a conquistare lettori e lettrici di ogni età. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da "Fahrenheit 451" a "2001: Odissea nello spazio", da "Dune" a "Il racconto dell'ancella": i libri di fantascienza più belli, famosi, imperdibili

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