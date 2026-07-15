Da Penelope a Circe | gli 8 libri da leggere per entrare nel mondo dell' Odissea e farlo vivere più a lungo
Otto libri ispirati ai personaggi dell’Odissea offrono nuove interpretazioni di Penelope, Circe ed Elena. Tra le proposte ci sono storie che approfondiscono il passato di Circe, la vita di Penelope e le eventuali azioni di Elena in epoche moderne. Questi testi rielaborano i personaggi mitologici, offrendo nuove prospettive e narrazioni ispirate all’antico poema. Si rivolgono a chi desidera conoscere più a fondo le figure femminili dell’Odissea attraverso nuove letture.
S e l’interpretazione di Anne Hathaway come forte e risoluta Penelope vi ha colpito o se ne volete sapere di più su Circe e la sua vita prima dell’incontro con Ulisse o magari vi siete chiesti cosa farebbe Elena se fosse vissuta oggi, ecco 8 libri che prendendo ispirazione dai personaggi dell’ Odissea raccontano nuove storie. Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa Alcuni, come nel caso di Circe di Madeleine Miller o del racconto di liberazione femminile della Cassandra di Christa Wolf, oppure Il canto di Calliope di Natalie Haynes, partono dal poema omerico per svelarci aspetti sconosciuti di questi personaggi femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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