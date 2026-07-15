Otto libri ispirati ai personaggi dell’Odissea offrono nuove interpretazioni di Penelope, Circe ed Elena. Tra le proposte ci sono storie che approfondiscono il passato di Circe, la vita di Penelope e le eventuali azioni di Elena in epoche moderne. Questi testi rielaborano i personaggi mitologici, offrendo nuove prospettive e narrazioni ispirate all’antico poema. Si rivolgono a chi desidera conoscere più a fondo le figure femminili dell’Odissea attraverso nuove letture.

S e l’interpretazione di Anne Hathaway come forte e risoluta Penelope vi ha colpito o se ne volete sapere di più su Circe e la sua vita prima dell’incontro con Ulisse o magari vi siete chiesti cosa farebbe Elena se fosse vissuta oggi, ecco 8 libri che prendendo ispirazione dai personaggi dell’ Odissea raccontano nuove storie. Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa Alcuni, come nel caso di Circe di Madeleine Miller o del racconto di liberazione femminile della Cassandra di Christa Wolf, oppure Il canto di Calliope di Natalie Haynes, partono dal poema omerico per svelarci aspetti sconosciuti di questi personaggi femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Penelope a Circe: gli 8 libri da leggere per entrare nel mondo dell'Odissea e farlo vivere più a lungo

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