Il rogo di libri | al Piccolo teatro Fonderia Grock lo spettacolo ispirato a Fahrenheit 451

Al Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo è in scena “Il rogo di libri”, uno spettacolo ispirato a “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury. La messa in scena è curata da Filippa Ilardo, che ha anche firmato regia e adattamento. Lo spettacolo affronta temi legati alla censura e alla distruzione della cultura attraverso una narrazione teatrale che si ispira al romanzo di Bradbury.

Arriva al Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo “Il rogo di libri”, spettacolo ispirato a “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, con la regia e l’adattamento di Filippa Ilardo. In scena il 15 maggio, con due repliche alle ore 19 e alle 21:15, il lavoro segna anche la nascita del Collettivo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Quando i santi smettono di essere perfetti, al Piccolo Teatro Fonderia Grock debutta “Santa Anomalia”In scena 10 e 11 aprile, con doppia replica alle 19 e alle 21:15, lo spettacolo nasce da un percorso creativo significativo: selezionato dopo una... Studenti Stradivari: Fahrenheit 451 rivive al PonchielliLa collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari e il Teatro Amilcare Ponchielli porta in scena una rielaborazione del...