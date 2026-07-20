Il dibattito politico si concentra sui temi della sicurezza, coinvolgendo i casi di Bologna e Roggero. A Bologna, si discute di misure di sicurezza pubblica, mentre a Roggero, un gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori, si evidenzia il tema della legittima difesa. Entrambi i casi sono al centro di confronti tra le forze politiche, senza che siano state adottate nuove misure legislative.

Il caso di Bologna e quello di Roggero, il gioielliere in carcere perché condannato in via definitiva per l’uccisione di due rapinatori, al centro del dibattito politico. Confronto acceso. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Da Bologna a Roggero, la politica si confronta sui temi della sicurezza

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