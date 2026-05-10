Senigallia i candidati sindaco si sfidano sui temi della città

A Senigallia, i candidati alla carica di sindaco si confrontano su questioni che riguardano la città, tra cui la sicurezza dei ponti e del fiume Misa. Si discute anche delle possibili strategie per affrontare il problema degli affitti, con oggetti di discussione che coinvolgono diverse proposte e interventi pratici. Le elezioni si avvicinano e le differenze tra le proposte sono al centro del dibattito pubblico.

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? Domande chiave Come gestiranno i candidati la sicurezza dei ponti e del fiume Misa? Quali soluzioni concrete proporranno per il problema degli affitti in città? Chi risponderà alle domande sulla sanità e sul turismo durante la diretta? Come verranno garantiti i servizi nelle frazioni rispetto al centro urbano??? In Breve Streaming su Facebook di Senigallia Notizie martedì 14 maggio ore 21. Marco Binci assente al dibattito ma intervistato prima del voto del 22 maggio. Domande su gestione fiume .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, i candidati sindaco si sfidano sui temi della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunali, dalle associazioni cinque domande ai candidati sindaco sui temi della culturaLe elezioni amministrative rappresentano da sempre un’occasione preziosa per aprire un confronto realistico sul futuro del territorio. Tre temi concreti: l'appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieriLa Cellula Coscioni Lecco ha inviato a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindaco e consigliere comunale alle prossime elezioni... Argomenti più discussi: Elezioni comunali a Senigallia, tutte le liste e i relativi candidati a sostegno dei tre aspiranti sindaci; Primo confronto tra i tre candidati sindaco su Vivere Senigallia: rivedi la diretta; Le domande delle professioni tecniche ai candidati a sindaco di Senigallia, giovedì l’incontro; Elezioni a Senigallia, l’8 maggio alle ore 12 saranno pubblicate su marcheinfinite le video-interviste ai candidati Dario Romano e Massimo Olivetti.